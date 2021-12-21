Лавров: Россия готова обсуждать с США проблемы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова обсуждать США их проблемы. Об этом сообщил RT.

«Это ответ на наше предложение, но пока ответ по его организационной стороне, имею в виду готовность Соединенных Штатов начинать диалог по двусторонней линии и по вопросам отношений России и НАТО», — заявил Лавров.

Он добавил, что Россия готова обсуждать тему гарантий безопасности в рамках ОБСЕ.

Ранее Лавров заявил, что отношения между Россией и Вашингтоном полны противоречий, но при этом стороны сохранили и продолжают развивать диалог.