Мир 10 сентября 2023, 13:24 Лавров резко осудил заявления о «сдаче» Нагорного Карабаха Лавров: заявления о «сдаче» Нагорного Карабаха не отвечают действительности РИА «Новости»

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Заявления о том, что Россия якобы «сдала» Нагорный Карабах, которые звучат со стороны официальный лиц Армении, не соответствуют действительности, заявил глава МИД Сергей Лавров. Он подчеркнул, что более некорректное и нечестное высказывание трудно себе представить, сообщило РИА «Новости».

«Это абсолютно не соответствует действительности», — подчеркнул министр.

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Лавров пояснил, что автор этого высказывания сослался на подписание первых трехсторонних договоренностей в ноябре 2020 года.

«Там вообще ничего не говорится про статус Карабаха, и на тот момент все три лидера исходили из того, что по этому статусу предстоят еще переговоры», — пояснил глава МИД.

Впоследствии в Праге, куда пригласили президента Азербайджана и премьера Армении, стороны подписали заявление, в котором говорится, что они признают Алма-Атинскую декларацию 1991 года.

Таким образом, по его словам, премьер Армении подписался под документом, в соответствии с которым «тогдашняя Нагорно-Карабахская область является частью Азербайджана».