Лавров рассказал об отношениях и авиасообщении с Грузией

У России нет никаких ограничений на нормализацию отношений с Грузией, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, это в Тбилиси периодически разыгрывают в конъюнктурных целях антироссийскую карту.

Об этом глава российского внешнеполитического ведомства рассказал в интервью газете «Труд». Лавров отметил, что последние 12 лет Россия и Грузия взаимодействуют, не имея дипломатических отношений. Министр напомнил, что их разрыв по инициативе Тбилиси «стал результатом предпринятой правительством Саакашвили югоосетинской авантюры».

Он также добавил, что хочется надеяться, что возобновление авиасообщения с Грузией — это вопрос ближайшего будущего.

В ходе большого интервью Лавров также рассказал о позиции Москвы по другим международным вопросам. В частности, министр сообщил, что после спада пандемии Россия хочет провести у себя новую межпалестинскую встречу.

По словам Лаврова, механизм сопровождения ближневосточного урегулирования де-факто парализован из-за неконструктивной позиции Соединенных Штатов.

Отвечая на вопрос о подходах МИД России в деле смягчения напряженности на западном направлении, Лавров отметил, что РФ не раз предлагала НАТО пойти по пути деэскалации военной напряженности, но альянс не демонстрирует готовности к аналогичным шагам.

Говоря о перспективах потепления отношений с Евросоюзом, министр отметил, что Россия с интересом наблюдает за дискуссиями в ЕС о подходе к отношениям с ней, но не испытывает завышенных ожиданий. По словам Лаврова, в отдельных государствах Евросоюза слишком велика «идеологическая зашоренность и косность мышления» в отношении России, даже в ущерб собственным национальным интересам.