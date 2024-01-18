Мир 18 января 2024, 12:16 Лавров рассказал об «отбившемся от рук» Зеленском Лавров: Зеленский все чаще отбивается от рук западных кураторов Global Look Press

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Украинский президент Владимир Зеленский в последнее время начал все чаще «отбиваться от рук» своих западных кураторов. Об этом на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Таким образом глава МИД ответил на вопрос о вероятном проведении президентских выборов на Украине.

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«Само голосование, как и избирательная кампания, поможет привести Зеленского в русло интересов западных стран, потому что он начал отбиваться от рук все чаще», — сказал Лавров.

Президентские выборы на Украине должны пройти в 2024 году, однако Зеленский заявлял, что большинство населения выступило против их проведения в текущей ситуации. Он подчеркнул, что его уход с поста в период конфликта с Россией станет несправедливым и неправильным.

Супруга украинского президента Елена заявляла, что не хочет переизбрания мужа на второй срок во главе Украины, отмечал RT.