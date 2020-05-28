Лавров рассказал о запрете Запада обращаться за помощью к России

Западные страны стремятся воспользоваться пандемией для наказания неугодных им правительств и запрещают странам, пострадавшим от COVID-19, обращаться за помощью к России, считает глава МИД России Сергей Лавров. По его мнению, пройти проверку пандемией оказались готовы далеко не все.

«Даже в нынешних условиях, когда глобальный вызов, кажется, должен был сплотить, заставить хотя бы на время забыть о противоречиях, вновь дают о себе знать хищнические подходы», — написал Лавров в своей статье для китайской газеты Global Times. Его цитирует РИА «Новости». По словам российского министра, не все могут удержаться от соблазна действовать по принципу «каждый за себя».

Российский министр иностранных дел также отметил, что Москва обеспокоена шельмованием Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По мнению Лаврова, нужно совершенствовать деятельность организации, а не разрушать ее.

«Безусловно, ВОЗ, как и любая многосторонняя структура, должна совершенствовать свою деятельность, адаптироваться к новым условиям. Для этого необходимо не разрушать Организацию, а поддерживать конструктивный диалог всех государств-членов по выработке совместных профессиональных ответов на новые вызовы», — написал Лавров.