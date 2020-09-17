Лавров рассказал о предпосылках восстановления отношений с Грузией

Он отметил, что сейчас граждане Грузии легко могут получить визу для поездок в Россию. При этом недавно списков для случаев их выдачи расширили. Министр напомнил, что стороны уже обсуждали введение безвизового режима между двумя странами. Но тогда произошел скандал с российской делегацией на Межпарламентской ассамблее православия.

«Пригласили, посадили в кресло и после этого сразу же пытались применить силу», — напомнил министр.

По словам Лаврова, Грузию сейчас пытаются поставить в зависимость от Запада, как ранее это было с Украиной, где Международный валютный фонд за краткосрочные бюджеты начал диктовать свои условия.

Это такой короткий поводок, который всегда можно натянуть. Также пытаются и Грузию использовать Сергей Лавров Министр иностранных дел России

Министр отметил, что Россия никогда ничего не имела против грузинского народа. В 2008 году в Тбилиси действовали американские инструкторы, которые прекрасно знали о несдержанности занимавшего тогда пост президента страны Михаила Саакашвили. Именно он тогда отказался от всех договоренностей и начал агрессию против Абхазии и Южной Осетии.

«После того, как завершилась пятидневная военная операция по принуждению к миру Европейский союз заказал специальный доклад у группы экспертов, в которую позвали швейцарского дипломата Хайди Тальявини. Вывод был сделан однозначный. Все это произошло по приказу Михаила Саакашвили», — подчеркнул Сергей Лавров.

В прошлом году в Тбилиси начались акции протеста из-за участия делегации из России в Межпарламентской ассамблее православия. Причиной стало то, что глава российской делегации случайно занял место спикера грузинского парламента. Недовольные таким поведением пытались штурмом взять здание. Президент России Владимир Путин подписал указ, который запретил российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Грузию. Туроператорам и агентам рекомендовали не продавать в страну путевки.

В 2008 году Грузия начала обстрел территории Южной Осетии, была разрушена часть Цхинвала. Россия ввела в республику войска, защищая жителей Южной Осетии. Грузинским военным в итоге пришлось покинуть регион. Позже Москва признала Абхазию и Южную Осетию независимыми.