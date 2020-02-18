Лавров рассказал о планах США разместить РСМД в Европе и Азии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что США намерены разместить ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, Азии, а также на островах Тихого океана. Об этом сообщила газета «Известия».
Лавров отметил, что обсуждение моратория на размещение вооружений требует переговоров многих сторон, а также консультаций с участием Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что последние намерены разместить ранее запрещенные РСМД в Европе и Азии.
«Упоминается Япония, Корея, упоминаются и острова в Тихом океане», — заявил Лавров.
16 февраля в рамках короткой встречи на Мюнхенской конференции по безопасности Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудили вопросы стратегического диалога, а также контроля над вооружениями.