Лавров рассказал о планах США разместить РСМД в Европе и Азии

Лавров отметил, что обсуждение моратория на размещение вооружений требует переговоров многих сторон, а также консультаций с участием Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что последние намерены разместить ранее запрещенные РСМД в Европе и Азии.

«Упоминается Япония, Корея, упоминаются и острова в Тихом океане», — заявил Лавров.

16 февраля в рамках короткой встречи на Мюнхенской конференции по безопасности Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудили вопросы стратегического диалога, а также контроля над вооружениями.