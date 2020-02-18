    18 февраля 2020, 05:04

    Лавров рассказал о планах США разместить РСМД в Европе и Азии

    Ирина Нагайникова

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что США намерены разместить ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, Азии, а также на островах Тихого океана. Об этом сообщила газета «Известия».
    Лавров рассказал о планах США разместить РСМД в Европе и Азии

    Лавров отметил, что обсуждение моратория на размещение вооружений требует переговоров многих сторон, а также консультаций с участием Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что последние намерены разместить ранее запрещенные РСМД в Европе и Азии.

    «Упоминается Япония, Корея, упоминаются и острова в Тихом океане», — заявил Лавров.

    16 февраля в рамках короткой встречи на Мюнхенской конференции по безопасности Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудили вопросы стратегического диалога, а также контроля над вооружениями.