Лавров рассказал о планах Польши устроить демарш против России в Израиле

Такое мнение Лавров высказал на пресс-конференции 17 января. По его словам, российские дипломаты знают о намерениях Варшавы переписать историю Великой Отечественной войны.

«Как мы допустили, что в ЕС расцветает неонацизм? Наверное, мы не можем силой повлиять на ситуацию, но стыдить мы можем и этим занимаемся. Они опускают глаза, смотрят в пол и уходят от разговора. Воздерживаются каждый год, когда мы вносим резолюцию о недопустимости героизации нацизма», — пояснил и. о. министра.

Лавров уточнил, что большая часть международных организаций в этом вопросе солидарна с позицией России.

«А Европарламент — международная организация, но не универсальная. Многие вещи там происходят по инициативе меньшинства. А оно достаточно агрессивное — как вы правильно сказали, страны Прибалтики, ряд других играют здесь первую скрипку. Но насчет конкретных фактов, которые были предъявлены президентом Владимиром Путиным в его выступлении на встрече лидеров стран СНГ в декабре 2019 года, реакция была по принципу „на воре шапка горит“. Президент сказал, что он готовит развернутую статью, она опирается на факты, новые данные, поднятые в российских архивах», — заметил дипломат.

Он убежден, что «попытки оболгать нашу страны и с точки зрения итогов Великой Отечественной войны, причин начала войны и использовать эту ложь для того, чтобы сегодня ослабить позиции России на международной арене, будут продолжаться».

«На следующей неделе в Иерусалиме состоится мероприятие в память жертв холокоста, где будет и Владимир Путин. И нам известно, что наши польские коллеги — а президент Дуда не поедет на это мероприятие, — пытаются убедить западных участников церемонии, чтобы они в своих выступлениях изложили польскую точку зрения на позицию России в отношении Второй мировой войны. Методы уже совсем неприличные, учитывая события, в рамках которых они могут такие попытки предпринять», — заключил политик.