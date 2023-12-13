Мир 13 декабря 2023, 12:25 Лавров рассказал о «новой мантре» Белого дома при выпрашивании денег на Украину Глава МИД Лавров: США заявили, что РФ после победы на Украине нападет на НАТО РИА «Новости»

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Американские политики стали по-новому объяснять необходимость поддерживать Украину. Теперь они заявили, что после успешного завершения спецоперации Россия якобы нападет на страны НАТО, и США придется напрямую вступить в конфликт, отметил на правительственном часе в Совфеде министр иностранных дел Сергей Лавров. Трансляцию его выступления вела пресс-служба МИД.

«После краха [надежд] на так называемое контрнаступление в Вашингтоне перестали говорить о стратегическом поражении России на поле боя и включили, как проявилось в ходе визита [президента Украины Владимира] Зеленского, очередную, новую мантру», — сказал он.

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Версия Белого дома, по словам Сергея Лаврова, заключается в том, что Россия после победы над Украиной якобы ударит по странам НАТО. С их слов, российская армия завоюет все страны Североатлантического альянса, и тогда США придется вступить в конфликт.

О риске прямого столкновения между Россией и США заявил американский президент Джо Байден. Посол Анатолий Антонов призвал Белый дом не сеять панику и не распространять страшилки.