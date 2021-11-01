Лавров рассказал о нацеленности Байдена на дальнейшие контакты с Путиным

Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что президент США Джо Байден обозначил во время их беседы «на полях» саммита G20 в Риме нацеленность на дальнейшие контакты с главой России Владимиром Путиным, также обсуждалась возможность их проведения в обозримой перспективе.

«Состоялся непродолжительный, но полезный разговор с президентом Байденом, который передал наилучшие приветы Владимиру Путину, подчеркнул свою нацеленность на дальнейшие контакты», — сказал Лавров для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Стороны, по словам главы МИД России, также обсудили то, «как эти контакты в обозримой перспективе выстроить».

«Я уже президенту передал это, думаю, что это будет полезно для дальнейшего выстраивания наших графиков», — добавил Лавров.

Кроме того, Лавров рассказал, что Россия передала партнерам свои предложения по содержательному наполнению новой встречи в «нормандском формате», ожидает их реакции.

«Мы смысл видим не в каком-то мероприятии, а в его содержательном наполнении. Наши предложения о том, как можно было бы содержательно подготовить контакт в „нормандском формате“, — не важно, на каком уровне — мы передали нашим коллегам, ожидаем от них реакции», — отметил Лавров.

Саммит лидеров G20 проходит в Риме 30–31 октября. Лавров поговорил с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Глава российского внешнеполитического ведомства и американский лидер встретились и пообщались во время ужина.