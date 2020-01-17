    17 января 2020, 12:50

    Лавров рассказал о нарушениях США

    Ольга Ситникова

    Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон злоупотребляет расположением ООН. По его словам, США навязывают «новые правила» в своих интересах. Об этом сообщил «Царьград».

    С таким высказыванием Лавров выступил на пресс-конференции по итогам годовой работы МИД. Он напомнил, что штаб-квартира ООН находится в Соединенных Штатах. По словам министра, Вашингтон откровенно использует данную привилегию, чтобы отказать «неугодным государствам в возможностях участвовать в мероприятиях на ооновской площадке».

    Сергей Лавров выразил сожаление, что США сейчас продвигает такие «новые правила в очередном обличье».

    Ранее Лавров раскритиковал попытки американских властей действовать против Ирана.