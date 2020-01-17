Лавров рассказал о нарушениях США
Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон злоупотребляет расположением ООН. По его словам, США навязывают «новые правила» в своих интересах. Об этом сообщил «Царьград».
С таким высказыванием Лавров выступил на пресс-конференции по итогам годовой работы МИД. Он напомнил, что штаб-квартира ООН находится в Соединенных Штатах. По словам министра, Вашингтон откровенно использует данную привилегию, чтобы отказать «неугодным государствам в возможностях участвовать в мероприятиях на ооновской площадке».
Сергей Лавров выразил сожаление, что США сейчас продвигает такие «новые правила в очередном обличье».
Ранее Лавров раскритиковал попытки американских властей действовать против Ирана.