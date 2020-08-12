Лавров рассказал о мировых проблемах, которые обнажила пандемия

Коронавирусный кризис выявил несколько узких мест во взаимодействии стран-членов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Процесс сотрудничества между ними придется проанализировать, чтобы сделать его более эффективным.

Об этом в интервью газете «Аргументы и факты» сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Посмотрите, как по-разному справлялись с коронавирусом различные национальные системы здравоохранения при наличии одних и тех же рекомендаций ВОЗ и согласованных международных медико-санитарных правил», — подчеркнул он.

Лавров подчеркнул необходимость анализа многостороннего сотрудничества, чтобы сделать его как можно более эффективным в сфере предупреждения и реагирования на ситуации медицинского характера.

Министр также назвал недопустимыми манипуляции темой COVID-19 или биотерроризма в конъюнктурных целях. Он напомнил, что в некоторых регионах мира были попытки использовать пандемию для распространения паники, морального давления на государства и человеконенавистнических идей. Текущая ситуация только стимулирует обсуждение рисков биотерроризма, которые ведутся уже несколько лет.

Глава МИД России упомянул также проблему предотвращения попадания в руки террористов опасных химических и биологических веществ. Причем Россия вносила предложение по разработке международной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма (МКХБТ) еще весной 2016 года.

«Предлагаемая Россией международная конвенция является многопрофильной в плане решаемых ею задач, находится на стыке нераспространения, разоружения, и антитеррористических усилий. Важно, что она устанавливает нормы прямого действия, четко криминализируя такие преступные акты», — уточнил министр.

Сергей Лавров подчеркнул, что роль ООН как безальтернативной площадки выросла на фоне трансграничных угроз, и напомнил о попытках обвинить организацию в неспособности на них оперативно реагировать.

«Под этим предлогом некоторые западные страны пытаются навязывать мировому сообществу альтернативные механизмы принятия решений, действуя в русле концепции так называемого „миропорядка, основанного на правилах“», — отметил министр.

Лавров назвал ООН краеугольным камнем послевоенного мирового устройства, но признал необходимость проведения масштабной реформы организации, которую проведут до 2030 года.