Лавров рассказал о ходе переговоров России и Украины

Переговоры с Украиной продвигаются вперед в вопросе ее внеблокового статуса. Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель МИД России Сергей Лавров.

«Есть продвижение в том, что касается внеблокового статуса Украины. Прорабатываются дальнейшие контакты», — заявил он.

При этом Лавров подчеркнул, что пока никаких окончательных договоренностей и планов нет.

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее заявил, что вопрос о мирном договоре с Россией будет обсуждаться только на народном референдуме.

Последний раунд переговоров России и Украины в очном формате прошел в Стамбуле 29 марта. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил о готовности украинской стороны выполнить принципиальные требования, на которых настаивает Россия.