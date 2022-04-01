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    01 апреля 2022, 12:52

    Лавров рассказал о ходе переговоров России и Украины

    Глава МИД Лавров сообщил о продвижении в переговорах с Украиной о внеблоковом статусе

    Максим Зинкин

    Переговоры с Украиной продвигаются вперед в вопросе ее внеблокового статуса. Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель МИД России Сергей Лавров.

    Лавров рассказал о ходе переговоров России и Украины

    «Есть продвижение в том, что касается внеблокового статуса Украины. Прорабатываются дальнейшие контакты», — заявил он.

    При этом Лавров подчеркнул, что пока никаких окончательных договоренностей и планов нет.

    Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее заявил, что вопрос о мирном договоре с Россией будет обсуждаться только на народном референдуме.

    Последний раунд переговоров России и Украины в очном формате прошел в Стамбуле 29 марта. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил о готовности украинской стороны выполнить принципиальные требования, на которых настаивает Россия.