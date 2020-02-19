Лавров рассказал о борьбе с террористами в Сирии

Лавров предложил перечитать договоренности президентов России и Турции, подписанные в мае 2017 года.

Москва планирует продолжить работать с Анкарой по Идлибу. И российская сторона новых требований на встрече с турецкой делегацией не выдвигала, сообщила газета «Взгляд».

Минист добавил, что на обсуждении «не было достигнуто окончательного результата в отношении того, как выполнять договоренности президентов России и Турции по Идлибу».