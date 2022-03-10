Лавров рассказал, какой Россия хочет видеть Украину

Россия хочет, чтобы Украина была нейтральной страной. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

«Мы готовы обсуждать гарантии безопасности Украины вместе с гарантиями безопасности европейских стран и России», — сказал Лавров.

По словам министра, Россия хочет видеть Украину дружественной страной, в которой нет запрета на русский язык и русскую культуру.

Он также отметил, что Россия считает неприемлемым отказ НАТО учитывать интересы Москвы в вопросах расширения Альянса.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 10 марта встретился с главой украинского внешнеполитического ведомства в турецкой Анталье. Переговоры продлились 90 минут. По словам Кулебы, его кейс на переговорах состоял из двух пунктов: организации гуманитарного коридора из Мариуполя и 24-часового перемирия, уточнило РИА ФАН.