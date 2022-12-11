Мир 11 декабря 2022, 09:44 Лавров раскрыл суть тройственного газового союза Глава МИД Лавров заявил, что в идее создания газового союза нет геополитической игры РИА «Новости»

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В идее создать тройственный газовый союз России, Казахстана и Узбекистана отсутствует геополитическая игра. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров казахстанскому телеканалу «Хабар 24».

Он напомнил, что в настоящее время обсуждается инициатива о формировании тройственного проекта по газу между Россией, Казахстаном и Узбекистаном.

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«Аналитики, особенно на Западе, немедленно стали говорить, что это некая политическая или геополитическая игра. Никакой игры здесь нет», — подчеркнул Лавров.

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По его словам, Россия, Казахстан и Узбекистан — это страны-соседи с общей газотранспортной системой, заинтересованные в том, чтобы поставки топлива с учетом сезонных пиков потребления не нарушались.

В качестве примера глава МИД России привел резкий дефицит электроэнергии, который наступил в Узбекистане, и призвал использовать преимущества трех государств для решения практических вопросов в интересах жителей.

Идею создания газового союза президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили на встрече в Кремле в конце ноября. В начале декабря вице-премьер и по совместительству министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов выступил против тройственного газового союза с РФ.