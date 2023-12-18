18 декабря 2023, 17:57
Лавров раскрыл планы Запада по Украине
Лавров: западные страны захотели дать Украине время на передышку
Настаивающие на проведении мирных переговоров между Россией и Украины западные страны намерены таким образом дать киевскому режиму время на передышку. Об этом в эфире Первого канала сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.
По его словам, на Западе без стеснения говорят о необходимости дать Украине время, чтобы поправить положение с военной техникой.
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«Еще в апреле они говорили, что Украина нуждается в пополнении запасов ракет и прочих атрибутов ведения боевых действий. А сейчас западные лидеры начали говорить про это открыто», — отметил Лавров.
Ранее глава ведомства отмечал, что представители пытались связаться с Россией для тайных переговоров по теме Украины, писал RT. Лавров предупреждал, что затягивание открытого конфликта лишь усложнит дипломатический процесс.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что России приоритетом является достижение целей СВО.
Сергей Лавров
Россия
Запад
Украина
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