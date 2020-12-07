Лавров раскрыл планы России по участию в урегулировании ситуации в Карабахе

Южный Кавказ превращается из региона противоречий в место стабильности, Россия старается всячески этому содействовать. В частности, речь идет о Нагорном Карабахе.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в скором времени Россия будет с помощью своих миротворцев участвовать в обмене пленными. Лавров сказал, что сейчас конфликт в Нагорном Карабахе выходит из горячей фазы.

«Договорились разблокировать все коммуникации — хозяйственные и транспортные. Тем самым мы можем реально создать условия для превращения Южного Кавказа из региона противоречий в регион стабильности и процветания в интересах всех живущих там народов», — сообщил Лавров. Его процитировало РИА «Новости».

Он напомнил, что трехстороннее соглашение между Арменией, Азербайджаном и РФ остановило войну в Нагорном Карабахе, обеспечило договоренности, позволяющие людям вернуться к себе домой, и позволило строить планы по решению гуманитарных проблем и восстановлению экономики.

Лидеры трех стран подписали этот документ 9 ноября. Перемирие начало действовать с 10 ноября. Все стороны остались на занятых ими позициях. Азербайджан получил под свой контроль Агдамский, Газахский, Кельбаджарский и Лачинский районы.

Согласно соглашению, в регион вошли российские миротворцы. В начале декабря они разминировали окраины Степанакерта. Для этого военные использовали робота.