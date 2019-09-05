Лавров раскритиковал слова о том, что Китай является «старшим братом» России

Как подчеркнул глава российского МИД, Россия всегда выступает за выстраивание отношений с другими государствами на основе взаимной выгоды без какого-либо диктата с чьей-либо стороны. Лавров также добавил, что для получения пользы в отношениях с партнером необходимо давать что-то взамен.

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По словам министра, именно в таком ключе строятся отношения с Китаем, которые вышли «на беспрецедентно стратегический уровень».

«Это отношения многопланового партнерства и стратегического взаимодействия. Их взаимовыгодный характер не только закреплен в многочисленных договорах и в других документах, но и последовательно реализуется на практике», — отметил Лавров.

Современные российско-китайские отношения официально определяются сторонами как всеобъемлющее равноправное доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие. В настоящее время между государствами ведется интенсивный политический диалог.