Лавров провел встречу с председателем ХАМАС в Москве | 360°

Мир 13 сентября 2022, 01:05 Поделиться Telegram

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Viber Лавров провел встречу с председателем ХАМАС в Москве Глава МИД России Сергей Лавров принял главу ХАМАС Исмаила Ханию в Москве РИА «Новости»

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Глава МИД России Сергей Лавров принял лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию в Москве. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в целом, и, в частности, урегулирование израильско-палестинского конфликта. Об этом сказано в заявлении на сайте российского министерства иностранных дел.

Также стороны обсудили восстановление «палестинского национального единства».

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«С российской стороны была подчеркнута важность скорейшего восстановления палестинского национального единства на политической платформе ООП и необходимость урегулирования палестино-израильского конфликта на общепризнанной международно-правовой базе», — привели «Известия» фрагмент сообщения внешнеполитического ведомства.

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Как отметили в МИД России, основу такой базы составляют резолюции Совета Безопасности и Генассамблеи ООН, а также Арабская мирная инициатива.

С делегацией руководства ХАМАС встретился и спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов. Встреча также состоялась в понедельник, 12 сентября.

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