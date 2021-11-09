Лавров провел переговоры с главой МИД Белоруссии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем. Беседа состоялась во вторник, 9 ноября, в Москве. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу российского МИД.

«9-10 ноября министр иностранных дел Республики Беларусь В. В. Макей посетит Москву с рабочим визитом для участия в ежегодном совместном заседании коллегий МИД России и МИД Белоруссии», — заявили в ведомстве.

Политики обсудили вопросы двустороннего сотрудничества стран. Кроме того, беседа коснулась международных и региональных проблем.