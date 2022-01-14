Лавров проведет встречу с главой МИД Германии Бербок в Москве

Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Анналена Бербок проведут переговоры. Встреча состоится в Москве. Немецкий политик прибудет в страну 18 января. Об этом сообщил RT со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

Политики затронут тему международных отношений, а также график политических контактов. Кроме того, они поднимут актуальные международные проблемы

«Предстоит углубленный обмен мнениями по наиболее актуальным международным проблемам, в первую очередь по продвижению наших предложений о всеобъемлющих гарантиях безопасности в Европе», — отметила Захарова.