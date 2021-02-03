Лавров процитировал Данилу Багрова в ответ на вопрос об агрессивной политике Запада

Министра иностранных дел России Сергея Лаврова на пресс-конференции спросили, не пора ли жестко ответить на агрессивную политику Запада. Глава МИД в ответ процитировал Данилу Багрова из «Брата» и вспомнил подходящую к случаю русскую пословицу.

«Мы все-таки вежливые люди и привыкли добиваться своих целей, добиваться справедливости вежливо и культурно. <…> Как говорится, „не в силе Бог, а в правде“ — устами одного известного персонажа российского кинематографа. Ну и у нас также есть хорошая пословица, которую, наверно, нужно помнить: мягко стелем, но жестко спать», — сказал Сергей Лавров.

Ранее министр иностранных дел России заявил, что Запад во главе с Соединенными Штатами хотел воспользоваться ситуацией с пандемией коронавируса, чтобы укрепить свою политику давления и вмешательства в дела других государств.

На пресс-конференции, посвященной итогам российской дипломатии в 2020 году, он подчеркнул, что Вашингтон прибегал не только к «ограничительным односторонним рестрикциям». Штаты пользовались и другими формами вмешательства во внутренние дела других стран.