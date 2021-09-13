Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал возможную отмену виз с Сан-Марино. Об этом сообщил ТАСС.

Это произошло в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям Сан-Марино Лукой Беккари.

«У нас есть принципиальная договоренность ускорить подготовку межправительственного соглашения об отказе от визовых требований для поездок граждан», — отметил политик.

Он подчеркнул также, что подписание документа будет организовано в ближайшее время, передал RT.