Лавров прокомментировал разговор с премьер-министром Армении
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщило РИА ФАН.
Перед переговорами с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном Лавров провел переговоры с Николом Пашиняном.
По словам российского дипломата, Москва и Ереван настроены на доверительный диалог.
«Сегодня день был начат с очень насыщенной и важной беседы с премьер-министром Армении Николом Ваваевичем Пашиняном. Подтвердился настрой на доверительный диалог», — отметил Сергей Лавров.
Министр России также планирует провести встречу с президентом Республики Армения Арменом Саркисяном.