  • Лавров прокомментировал разговор с премьер-министром Армении

    11 ноября 2019, 13:11

    Ольга Ситникова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщило РИА ФАН.

    Перед переговорами с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном Лавров провел переговоры с Николом Пашиняном.

    По словам российского дипломата, Москва и Ереван настроены на доверительный диалог.

    «Сегодня день был начат с очень насыщенной и важной беседы с премьер-министром Армении Николом Ваваевичем Пашиняном​​​. Подтвердился настрой на доверительный диалог», — отметил Сергей Лавров.

    Министр России также планирует провести встречу с президентом Республики Армения Арменом Саркисяном.