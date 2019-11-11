Лавров прокомментировал разговор с премьер-министром Армении

Перед переговорами с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном Лавров провел переговоры с Николом Пашиняном.

По словам российского дипломата, Москва и Ереван настроены на доверительный диалог.

«Сегодня день был начат с очень насыщенной и важной беседы с премьер-министром Армении Николом Ваваевичем Пашиняном​​​. Подтвердился настрой на доверительный диалог», — отметил Сергей Лавров.

Министр России также планирует провести встречу с президентом Республики Армения Арменом Саркисяном.