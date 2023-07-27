Мир 27 июля 2023, 20:19 Лавров призвал восстановить конституционный порядок в Нигере Глава МИД Лавров: Россия выступает за восстановление конституционного порядка в Нигере РИА «Новости»

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Россия выступает за восстановление конституционного порядка в Нигере, заявил глава МИД Сергей Лавров. Он осудил государственный переворот в этой стране, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Лавров подчеркнул — Россия считает переворот в Нигере антиконституционной затеей, поэтому занимает четкую позицию по этому вопросу.

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Глава МИД обратил внимание, что ситуацию в Нигере осудили госсекретарь США Энтони Блинкен, власти Великобритании и генсек ООН. Все они отметили недопустимость смены власти недемократическим способом.

«В этой связи вспоминаешь февраль 2014 года, госпереворот на Украине, когда в ответ на наши недоуменные вопросы к Западу <…> почему они не могут призвать оппозицию к порядку, нам отвечали очень расплывчато», — заявил Сергей Лавров.

События в Нигере обсудят на саммите «Россия — Африка», рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что подобные события обойти стороной невозможно. Военные республики сообщили об отстранении от власти президента Мохамеда Базума и закрытии границ.