Лавров призвал серьезно отнестись к словам Путина о переговорах с Украиной | 360°

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Лавров призвал серьезно отнестись к словам Путина о переговорах с Украиной

Глава МИД Лавров: фразу Путина об опасности затягивания переговоров нужно принять серьезно

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Слова президента России Владимира Путина об опасности затягивания Украиной мирных переговоров необходимо воспринимать серьезно. Об этом телеканалу «Звезда» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Эту фразу необходимо воспринять всерьез. Уверен, это именно те слова. Договариваться станет тяжелее, если Украина затянет ситуацию еще дольше. Россия не отказывается от переговоров с Украиной», — заявил глава дипломатического ведомства.

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Лавров напомнил, что в последние месяцы Путин неоднократно говорил о переговорах с украинской стороной.

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Владимир Путин 30 сентября в Большом Кремлевском дворце подписал документы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Глава государства призвал Украину как можно скорее сесть за стол переговоров.

Позднее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что отказывается о любого диалога с Россией, пока ее президентом остается Путин.

Сергей Лавров

Россия

Владимир Путин

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