Мир 19 января 2023, 12:31 Лавров призвал к совместной работе России и Белоруссии на международном правозащитном поле Лавров: Запад пытается политизировать правовые дискуссии, нужно противостоять этому РИА «Новости»

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Запад пытается политизировать дискуссии на международном правозащитном поле, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. На фоне этого России и Белоруссии нужно координировать работу в данной сфере, сообщил ТАСС.

Совместные действия стран Лавров обсудил на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Глава российского МИД обратил внимание, что сотрудничество в международных организациях является одним из важных моментов диалога сторон.

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Лавров указал на недопустимость «приватизации секретариатов» в правовом поле. Министр пояснил, что имеет в виду, в частности, Совет ООН по правам человека и другие механизмы, где Запад пытается политизировать процессы. Дискуссии на этом уровне должны идти на основе имеющихся норм международного гуманитарного права, напомнил глава МИД.

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Ранее президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предложил считать прекратившими действие в отношении России Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Европейской конвенции о пресечении терроризма.