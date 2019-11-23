Лавров призвал Японию наконец определиться с Курилами

«При всем уважении к Генеральному секретарю Кабинета министров, мы все-таки руководствуемся договоренностями, которые достигаются на высшем уровне между Президентом России Владимиром. Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Они договорились продвигаться в обсуждении остающихся проблем на основе советско-японской Декларации 1956 года», — напомнил глава российского дипломатического ведомства.

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Как очередной раз подчеркнул Лавров, в Декларации четко сказано: сначала признается территориальная целостность и суверенитет России над всеми российскими землями, включая и южные Курильские острова. Тем самым признаются итоги Второй мировой войны. И только после этого будет возможно «обсуждать все остальное», добавил глава МИД.

«У нас с Японией много крупных проектов, в том числе на Сахалине. Японцы заинтересованы участвовать в расширении сахалинских проектов, в „Арктик СПГ-2“, в других начинаниях. Мы хотели бы больше привлекать наших японских партнеров к взаимодействию в сфере высоких технологий», — закрывая тему российско-японских отношений, обозначил Лавров.