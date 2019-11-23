  • Лавров призвал Японию наконец определиться с Курилами

    23 ноября 2019, 09:03

    Алексей Сахаров

    Генеральный секретарь японского правительства Есихидэ Суга повторил прежнюю позицию Токио, что Япония готова заключать мирный договор с Россией лишь после решения территориального вопроса. По словам Суги, Курильские острова должны принадлежать Японии. Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что официальная позиция России отличается от желаний отдельных японских чиновников.

    «При всем уважении к Генеральному секретарю Кабинета министров, мы все-таки руководствуемся договоренностями, которые достигаются на высшем уровне между Президентом России Владимиром. Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Они договорились продвигаться в обсуждении остающихся проблем на основе советско-японской Декларации 1956 года», — напомнил глава российского дипломатического ведомства.

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    Как очередной раз подчеркнул Лавров, в Декларации четко сказано: сначала признается территориальная целостность и суверенитет России над всеми российскими землями, включая и южные Курильские острова. Тем самым признаются итоги Второй мировой войны. И только после этого будет возможно «обсуждать все остальное», добавил глава МИД.

    «У нас с Японией много крупных проектов, в том числе на Сахалине. Японцы заинтересованы участвовать в расширении сахалинских проектов, в „Арктик СПГ-2“, в других начинаниях. Мы хотели бы больше привлекать наших японских партнеров к взаимодействию в сфере высоких технологий», — закрывая тему российско-японских отношений, обозначил Лавров.