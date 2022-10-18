Лавров призвал дипломатов отстаивать интересы России и чувство национальной гордости | 360°

Мир 18 октября 2022, 19:48 Лавров призвал дипломатов отстаивать интересы России и чувство национальной гордости Лавров: дипломаты России должны отстаивать интересы страны и чувство национальной гордости РИА «Новости»

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Текущее население Земли вступило в период переломной эпохи, который не будет быстротечным. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров. Его слова процитировал ТАСС.

Своим взглядом на обстановку в мире и роль участников внешнеполитических процессов он поделился на встрече с выпускниками вузов, впервые принятыми на дипломатическую службу.

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«Мы переживаем без преувеличения переломный момент, а точнее эпоху — это будет длительный период», — сказал Лавров.

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По его словам, сложившаяся в мире обстановка требует отстаивания ряда важных аспектов. Среди них — экономические и социальные интересы родной страны и сограждан, чувство национальной гордости, а также честь и защиты исторического наследия.

Лавров отметил, что поддержание текущей внешнеполитической концепции России возлагает на сотрудников дипломатического корпуса определенные обязательства.

По его словам, представители России должны обеспечивать безопасные и максимально благоприятные внешних условий для экономического развития страны. Также им предстоит заботиться о повышении благосостояния граждан и защищать интересы соотечественников и бизнеса за рубежом.