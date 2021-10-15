Лавров призвал автоматически давать гражданство России детям от смешанных браков
Глава МИД Сергей Лавров предложил давать гражданство России детям от смешанных браков
Глава МИД России Сергей Лавров призвал выдавать всем детям, родившимся в смешанных браках, российское гражданство. Такое предложение он сделал на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом, написало РИА «Новости».
При этом место рождения ребенка значения иметь не будет — для получения российского паспорта будет достаточно одного родителя из России.
«Следующий на очереди шаг, который мы очень хотим реализовать, касается гражданства детей в смешанных браках. Мы убеждены, что где бы смешанная семья ни жила, где бы ни родился ребенок в смешанном браке — на территории России или на территории зарубежного государства, — он обязан в соответствии с конституцией автоматически получать российское гражданство», — подчеркнул важность соблюдения законодательства министр.
Ранее Россия уже помогла с гражданством и другой категории людей — репатриантам из Белоруссии и с Украины. 1 июля 2021 года Госдума подписала закон о том, что даже если у граждан этих стран нет ранее проживавших на территории РФ предков, они все равно могут получить российский паспорт без отказа от гражданства своей страны.