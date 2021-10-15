Лавров призвал автоматически давать гражданство России детям от смешанных браков

Глава МИД России Сергей Лавров призвал выдавать всем детям, родившимся в смешанных браках, российское гражданство. Такое предложение он сделал на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом, написало РИА «Новости».

При этом место рождения ребенка значения иметь не будет — для получения российского паспорта будет достаточно одного родителя из России.

«Следующий на очереди шаг, который мы очень хотим реализовать, касается гражданства детей в смешанных браках. Мы убеждены, что где бы смешанная семья ни жила, где бы ни родился ребенок в смешанном браке — на территории России или на территории зарубежного государства, — он обязан в соответствии с конституцией автоматически получать российское гражданство», — подчеркнул важность соблюдения законодательства министр.

Ранее Россия уже помогла с гражданством и другой категории людей — репатриантам из Белоруссии и с Украины. 1 июля 2021 года Госдума подписала закон о том, что даже если у граждан этих стран нет ранее проживавших на территории РФ предков, они все равно могут получить российский паспорт без отказа от гражданства своей страны.