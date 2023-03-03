Мир 03 марта 2023, 11:34 Лавров пристыдил поведение «Большой двадцатки» Глава МИД Лавров напомнил, что на встречах G20 никогда не обсуждали мировые конфликты РИА «Новости»

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После основания «Большой двадцатки» участники сообщества никогда не обсуждали ситуации в Югославии, Афганистане, Ливии или Ираке, однако теперь постоянно твердят про Украину. Об этом на полях встречи глав МИД G20 в Нью-Дели заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Это просто стыд. Для „Большой двадцатки“ ничего не интересно, кроме темы Украины. Это началось, когда Россия начала защищать себя после многих лет», — сказал он.

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По словам Лаврова, он побеседовал с представителями Индии и Индонезии, установив, что на ситуации в Югославии, Афганистане, Ливии или Ираке G20 никогда не реагировала декларациями.

«Никто из них даже и не упоминал произошедшее. На „Большой двадцатке“ шла речь о макроэкономических и финансовых темах, ради которых ее и создавали», — добавил глава МИД.

Ранее Лавров заявил, что Россия больше никогда не будет полагаться на западные страны в вопросах энергетики.