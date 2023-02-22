22 февраля 2023, 17:00
Лавров примет участие в совещании глав МИД G20 в Нью-Дели
Министр иностранных дел России Лавров примет участие в совещании глав МИД G20 в марте
Глава МИД России Сергей Лавров примет участие в совещании министров иностранных дел G20 в Нью-Дели. Встреча пройдет в начале марта, сообщила официальный представитель росийского дипведомства Мария Захарова. Ее процитировал ТАСС.
«С 1 по 2 марта в Нью-Дели министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в совещании глав внешнеполитических ведомств Группы двадцати», — отметила она.
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На полях встречи министров иностранных дел G20 должна пройти встреча Лаврова с главами МИД Индии, Китая, Бразилии. Всего российский дипломат пробудет в Нью-Дели с рабочим визитом с 1 по 3 марта.
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Лавров встретился с членом политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Ваном И, который прибыл в Москву 21 февраля. Они провели совместные переговоры. В ходе встречи Ван И заявил, что Китай до сих пор склонен к развитию отношений с Россией, несмотря на переменную обстановку в мире. Также, по его словам, отношения двух стран смогли выдержать давление со стороны международного сообщества.
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