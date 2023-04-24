Мир 24 апреля 2023, 05:27 Лавров прилетел в Нью-Йорк РИА «Новости»

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Глава МИД России Сергей Лавров прилетел в Нью-Йорк, где пройдет заседание Совбеза ООН. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк. Завтра под его председательством состоится заседание СБ ООН», — сообщила она.

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В понедельник, 24 апреля, министр будет участвовать в открытых дебатах на тему защиты принципов Устава ООН. Это мероприятие является одним из главных процессов председательства России в Совбезе. На следующий день, 25 апреля, Лавров придет на открытые дебаты по ближневосточной проблематике.

Российский министр иностранных дел вылетел в Нью-Йорк в воскресенье, 23 апреля, из Москвы. В США планируется его встреча с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Российским журналистам для участия в работе международной организации визы не выдали. Замглавы министерства Сергей Рябков назвал происходящее возмутительным и неприемлемым.