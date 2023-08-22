Мир 22 августа 2023, 10:05 Лавров прилетел в ЮАР для участия в саммите БРИКС Глава МИД России Лавров прибыл в Йоханнесбург на саммит БРИКС

Читать 360tv в

Глава МИД Сергей Лавров посетил Йоханнесбург для участия в саммите стран БРИКС. Мероприятие будет проходить 22–24 августа, об этом сообщило РИА «Новости».

Президент России Владимир Путин будет участвовать в саммите в онлайн-формате, по видеосвязи. Очно страну представит Лавров.

Реклама

Главными темами саммита лидеры обозначили вопросы расширения организации, а также переход в расчетах на национальные валюты.

В качестве участников саммита выступят многие страны, в том числе Китай, Индия и Бразилия. Всего заявки на присоединение к БРИКС официально подали 23 страны.

Итоговые договоренности представят в виде Йоханнесбургской декларации. В ней страны организации отразят взгляды на региональные, финансовые, мировые и экономические проблемы.