Лавров прибыл с рабочим визитом в Мьянму

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в столицу Мьянмы Нейпьидо. Об этом сообщило российское министерство в Telegram-канале.

«Министр иностранных дел Российской Федерации Лавров прибыл с рабочим визитом в Нейпьидо — столицу Мьянмы», — сказано в сообщении.

Лавров, как отметил ТАСС, проведет переговоры с главой МИДа республики Вунна Маун Лвином. Кроме того, в расписании российского министра планируются встречи с руководством Мьянмы.

После этого Лавров отправится в Камбоджу. Там он примет участие в совещании глав МИД формата Россия — АСЕАН, которое пройдет в Пномпене. Кроме того, глава министерства иностранных дел РФ проведет ряд двусторонних встреч.

Как ранее сообщала пресс-служба МИД РФ, в ходе рабочего визита Лаврова в Мьянму стороны согласуют взаимные меры по развитию сотрудничества в сферах обороны и безопасности, торгово-экономических отношений, гуманитарных контактов. Кроме того, будут решены вопросы о взаимодействии стран на международной и региональной аренах.