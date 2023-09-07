Мир 07 сентября 2023, 15:58 Лавров прибыл с первым визитом в Бангладеш Глава МИД Сергей Лавров прилетел из Индонезии в Бангладеш Мария Захарова / Telegram

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Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с первым визитом в Народную Республику Бангладеш. Самолет министра приземлился в Дакке, сообщил корреспондент ТАСС.

Лавров прилетел в Бангладеш из Индонезии, где принимал участие в Восточноазиатском саммите. В ходе визита глава МИД встретится с премьер-министром страны Шейх Хасиной и проведет переговоры с бангладешским коллегой Абдулкаламом Абдулом Моменом.

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Стороны обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня. В прошлый раз главы МИД России и Бангладеш встречались в июле 2021 года в Ташкенте.

Накануне Лавров провел переговоры с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром в Джакарте. Встреча прошла в преддверии саммита «Большой двадцатки».