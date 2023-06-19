Мир 19 июня 2023, 12:06 Лавров предупредил о вмешательстве США во внутренние дела России перед очередными выборами Лавров назвал целью США расшатать внутриполитическую ситуацию в России перед выборами РИА «Новости»

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США попытаются вмешаться во внутренние дела России в преддверии выборов 2024 года и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию. Министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил об этом на заседании комиссии генерального совета партии «Единая Россия», сообщил ТАСС.

Он назвал вмешательство Запада во внутренние дела суверенных государств порочной практикой. По словам Сергея Лаврова, после удачного переворота на Украине США попытались устроить цветную революцию в Белоруссии, но им это не удалось. Следующей жертвой решили сделать Россию.

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«На этом явно не остановятся, откровенно ставят цель расшатать внутриполитическую стабильность в нашей стране, особенно в контексте президентских выборов следующего года», — сказал министр.

Против России, по словам Сергея Лаврова, устроили необъявленную гибридную войну. В качестве инструмента использовали украинских националистов. По словам министра, цель коллективного Запада — разбить российскую армию и задвинуть страну на задворки мировой политики.

Выборы президента России пройдут в 2024 году. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не исключил вмешательства Запада в избирательную кампанию.