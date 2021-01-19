Лавров предупредил Норвегию о последствиях военной активности у границ России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с норвежской коллегой Ине Эриксен Серэйде. Он предупредил ее о негативных последствиях для Арктики, если Норвегия продолжит наращивать военную активность у наших границ.

«Констатированы бездоказательные обвинения России в „кибератаках“, „шпионские скандалы“, ухудшение ситуации с обеспечением безопасности на Крайнем Севере, в том числе в российско-норвежском приграничье. Акцентировано, что наращивание Норвегией военной активности, продвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам чреваты негативными последствиями для Арктики», — говорится в сообщении МИД России.

Во время переговоров стороны выразили надежду на восстановление традиционного добрососедства между Россией и Норвегией. Министры отметили, что негативную динамику торгово-экономического сотрудничества Москвы и Осло необходимо исправить, а отраслевую кооперацию нарастить с учетом взаимного интереса.

Накануне на пресс-конференции, посвященной итогам российской дипломатии в 2020 году, Сергей Лавров заявил, что западные страны во главе с США хотели воспользоваться ситуацией с пандемией коронавируса, чтобы укрепить свою политику давления и вмешательства в дела других государств.