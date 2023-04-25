Мир 25 апреля 2023, 21:24 Лавров предупредил, что утечка содержания письма генсека ООН Путину станет попыткой давления на Россию Лавров: утечка содержания письма генсека ООН Путину будет попыткой оказать давление на РФ РИА «Новости»

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Глава МИД России Сергей Лавров расценил утечку содержания письма генсека ООН Антониу Гутерреша президенту Владимиру Путину попыткой оказать давление на Россию. Об этом министр иностранных дел заявил на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк в рамках председательства России в СБ ООН сообщил ТАСС.

«Что касается [содержания] письма, которое вчера генеральный секретарь ООН передал на имя президента РФ Владимира Путина, то надеюсь, что оно не утекло, потому что ведь это личная переписка между руководителем ООН и руководителем страны — члена ООН», — сообщил Лавров.

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Российский министр считает, что если эту бумагу предали гласности, это выглядит не очень прилично и означает, что происходит очередная попытка оказать давление на ситуацию, которая и так не разрешается западными политиками.

Накануне генсек ООН Антониу Гутерриш передал через Сергея Лаврова президенту Владимиру Путину письмо с предложениями по зерновой сделке. В частности, он выразил озабоченность «недавними препятствиями» по осуществлению договоренностей.