25 апреля 2023, 21:24
Лавров предупредил, что утечка содержания письма генсека ООН Путину станет попыткой давления на Россию
Лавров: утечка содержания письма генсека ООН Путину будет попыткой оказать давление на РФ
Глава МИД России Сергей Лавров расценил утечку содержания письма генсека ООН Антониу Гутерреша президенту Владимиру Путину попыткой оказать давление на Россию. Об этом министр иностранных дел заявил на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк в рамках председательства России в СБ ООН сообщил ТАСС.
«Что касается [содержания] письма, которое вчера генеральный секретарь ООН передал на имя президента РФ Владимира Путина, то надеюсь, что оно не утекло, потому что ведь это личная переписка между руководителем ООН и руководителем страны — члена ООН», — сообщил Лавров.
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Российский министр считает, что если эту бумагу предали гласности, это выглядит не очень прилично и означает, что происходит очередная попытка оказать давление на ситуацию, которая и так не разрешается западными политиками.
Накануне генсек ООН Антониу Гутерриш передал через Сергея Лаврова президенту Владимиру Путину письмо с предложениями по зерновой сделке. В частности, он выразил озабоченность «недавними препятствиями» по осуществлению договоренностей.
Сергей Лавров
МИД РФ
ООН
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