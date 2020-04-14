    14 апреля 2020, 14:38

    Лавров предостерег от попыток политизировать тему коронавируса

    Анастасия Кременчугская

    Сергей Лавров, министр иностранных дел России, предостерег от попыток политизировать тему коронавируса и действий ВОЗ. Об этом написал RT.

    Лавров считает, что если ознакомиться с хронологией событий, станет ясно, что ВОЗ действовала эффективно.

    «Я бы, конечно, предостерег от попыток политизировать тему коронавируса, а это не только в отношении роли ВОЗ наблюдается, но и в отношении тех обвинений, которые выдвигаются в адрес той или иной страны», — заявил министр.

    Он предложил сосредоточиться на конкретных шагах в борьбе с коронавирусной инфекцией. А также на уменьшении количества ущерба.