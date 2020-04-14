Лавров предостерег от попыток политизировать тему коронавируса
Сергей Лавров, министр иностранных дел России, предостерег от попыток политизировать тему коронавируса и действий ВОЗ. Об этом написал RT.
Лавров считает, что если ознакомиться с хронологией событий, станет ясно, что ВОЗ действовала эффективно.
«Я бы, конечно, предостерег от попыток политизировать тему коронавируса, а это не только в отношении роли ВОЗ наблюдается, но и в отношении тех обвинений, которые выдвигаются в адрес той или иной страны», — заявил министр.
Он предложил сосредоточиться на конкретных шагах в борьбе с коронавирусной инфекцией. А также на уменьшении количества ущерба.