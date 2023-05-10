Мир 10 мая 2023, 11:52 Лавров пожелал Турции успешного проведения выборов президента Глава МИД России Лавров пожелал Чавушоглу успешного проведения всеобщих выборов РИА «Новости»

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Глава МИД России Сергей Лавров на четырехсторонних переговорах по мирному урегулированию с главами МИД Сирии, Турции и Ирана пожелал турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу успешного проведения предстоящих выборов президента. Об этом сообщил ТАСС.

«Пользуясь случаем, хочу пожелать коллегам из Турции успешного проведения всеобщих выборов. Насколько мне известно, за пределами страны они уже начались», — сказал Лавров.

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Глава ведомства выразил уверенность, что выборы будут прозрачными и честными.

«Думаю, голосование обеспечит волеизъявление народа Турции без внешнего вмешательства», — добавил он.

Выборы президента Турции пройдут 14 мая. Нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что уверен в своей победе. По его словам, об этом свидетельствуют данные социологических опросов.

Ранее МВД Турции обвинило западные СМИ в попытках вмешаться в предстоящие выборы в стране.