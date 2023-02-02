Важное 02 февраля 2023, 11:36 Лавров посмеялся над предложением Украины заключить пакт о ненападении с Белоруссией Глава МИД Лавров: предложение пакта о ненападении с Белоруссией показало фантазию Украины РИА «Новости»

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Предложение украинских властей к Белоруссии заключить пакт о ненападении продемонстрировало их фантазию. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Президент Белоруссии Александр Лукашенко видит в этом предложение провокацию и абсолютную бессмысленность», — сказал министр.

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В конце января Лукашенко подтвердил, что ему поступило предложение с Украины подписать документ, обязывающий «не нападать» на соседнюю страну. По его словам, он не понял пожеланий украинской стороны.

При этом президент Белоруссии напомнил, что Украина создает на приграничной территории вооружения подразделения не только из граждан своей страны, но и из наемников.

Глава Российской ассоциации прибалтийских исследований объяснял «360», что президент Украины Владимир Зеленский предложением пакта о ненападении попытался обмануть Лукашенко, так как видит в нем опасность.