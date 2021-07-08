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    08 июля 2021, 07:21

    Лавров посчитал миссию США в Афганистане провальной

    Наза Салех Захи

    Соединенные Штаты выводят свои войска из Афганистана, фактически признавая свое поражение. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    «США не просто выводят свои войска из Афганистана — они выводят их, де-факто признав провал своей миссии», — сказал он во время выступления в Дальневосточном федеральном университете. Его процитировало РИА «Новости».

    Лавров отметил, что из-за вывода американского контингента угроза терактов в Афганистане возрастает. Он получает, что это связано с нежеланием афганского правительства создавать переходную власть, хотя существует соответствующая договоренность Между тем, США оставляют возможность силового решения ситуации в этом государстве.

    Министр отметил, что ОДКБ намерена рассмотреть возможность помощи Таджикистану в случае нападения боевиков из Афганистана.

    «Если будет нападение на Таджикистан, это будет немедленно предметом рассмотрения ОДКБ», — сказал он.

    Лавров подчеркнул, что из-за пробуксовки в политическом процессе Афганистана возникают ниши для внедрения боевиков «Исламского государства»*.

    «Причем „Исламское государство“* целенаправленно располагается в северных провинциях Афганистана, на границах с нашими союзники», — отметил он.

    Ранее глава МИД РФ сообщил о стремительно ухудшающейся ситуации в Афганистане. По его словам, Россия сделает все, чтобы пресечь любую агрессию против союзников по ОДКБ, в частности задействует свою военную базу на таджикско-афганской границе.

    Соединенные Штаты и представители «Талибана» подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире в 2020 года. Оно предусматривает уход иностранного контингента, начало межафганского диалога и обмен пленными.

    * «Исламское государство»/ИГ — террористическая организация, запрещенная в России.