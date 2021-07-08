Лавров посчитал миссию США в Афганистане провальной

Соединенные Штаты выводят свои войска из Афганистана, фактически признавая свое поражение. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«США не просто выводят свои войска из Афганистана — они выводят их, де-факто признав провал своей миссии», — сказал он во время выступления в Дальневосточном федеральном университете. Его процитировало РИА «Новости».

Лавров отметил, что из-за вывода американского контингента угроза терактов в Афганистане возрастает. Он получает, что это связано с нежеланием афганского правительства создавать переходную власть, хотя существует соответствующая договоренность Между тем, США оставляют возможность силового решения ситуации в этом государстве.

Министр отметил, что ОДКБ намерена рассмотреть возможность помощи Таджикистану в случае нападения боевиков из Афганистана.

«Если будет нападение на Таджикистан, это будет немедленно предметом рассмотрения ОДКБ», — сказал он.

Лавров подчеркнул, что из-за пробуксовки в политическом процессе Афганистана возникают ниши для внедрения боевиков «Исламского государства»*.

«Причем „Исламское государство“* целенаправленно располагается в северных провинциях Афганистана, на границах с нашими союзники», — отметил он.

Ранее глава МИД РФ сообщил о стремительно ухудшающейся ситуации в Афганистане. По его словам, Россия сделает все, чтобы пресечь любую агрессию против союзников по ОДКБ, в частности задействует свою военную базу на таджикско-афганской границе.

Соединенные Штаты и представители «Талибана» подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире в 2020 года. Оно предусматривает уход иностранного контингента, начало межафганского диалога и обмен пленными.

* «Исламское государство»/ИГ — террористическая организация, запрещенная в России.