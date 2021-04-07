Лавров посадил гималайский кедр в Пакистане

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров перед переговорами с министром иностранных дел Пакистана Шахом Мехмудом Куреши посадил гималайский кедр в саду пакистанского МИД. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Газета.ru» рассказала, что российский министр приехал в Исламабад с рабочим визитом. По данным издания, сегодня состоится его встреча с Шахом Мехмудом Куреши. Отмечается, что в Пакистане посадка гималайского кедра является дипломатической традицией. Это дерево — один из национальных символов страны.