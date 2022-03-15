Лавров попросил главе МИД Турции призвать Украину не мешать эвакуации мирных жителей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры по телефону с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в продолжение личной встречи в Анталье. Как сообщила пресс-служба МИД России, темой беседы стала ситуация на Украине.

Лавров рассказал об эвакуации российскими военными граждан Турции из украинских городов. Также российский министр призвал Чавушоглу обратиться к властям Киева, чтобы они не мешали работе гуманитарных коридоров и не чинили препятствий для эвакуации мирного населения.

«Турецким коллегам было рекомендовано обратиться к украинской стороне с призывом не чинить препятствия гуманитарным коридорам», — говорится в сообщении МИД.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров вместе с украинским коллегой Дмитрием Кулебой встретились с главой турецкого МИД Чавушоглу на Анатолийском дипломатическом форуме.

По итогам встречи турецкий министр заявил, что стороны обсудили перспективу встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.