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    15 марта 2022, 02:23

    Лавров попросил главе МИД Турции призвать Украину не мешать эвакуации мирных жителей

    Лавров обсудил с главой МИД Турции Чавушоглу ситуацию на Украине

    Анатолий Минкин

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры по телефону с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в продолжение личной встречи в Анталье. Как сообщила пресс-служба МИД России, темой беседы стала ситуация на Украине.

    Лавров попросил главе МИД Турции призвать Украину не мешать эвакуации мирных жителей

    Лавров рассказал об эвакуации российскими военными граждан Турции из украинских городов. Также российский министр призвал Чавушоглу обратиться к властям Киева, чтобы они не мешали работе гуманитарных коридоров и не чинили препятствий для эвакуации мирного населения.

    «Турецким коллегам было рекомендовано обратиться к украинской стороне с призывом не чинить препятствия гуманитарным коридорам», — говорится в сообщении МИД.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров вместе с украинским коллегой Дмитрием Кулебой встретились с главой турецкого МИД Чавушоглу на Анатолийском дипломатическом форуме.

    По итогам встречи турецкий министр заявил, что стороны обсудили перспективу встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.