Лавров пообещал «сюрприз» США после невыдачи виз

МИД РФ не оставит без ответа эпизод с отказом США выдать визы российским дипломатам. Глава ведомства Сергей Лавров пообещал «сделать сюрприз» своим зарубежным коллегам.

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«Он (ответ — прим. ред) будет. Мы здесь заявим свою позицию <…> Меры мы подготовим. Не лишайте нас возможности сделать сюрприз», — заявил он. Его слова приведены на официальном сайте внешнеполитического ведомства России.

На этой неделе разгорелся визовый скандал между США и Россией. Несколько человек из российской делегации не получили визы для участия в 74-й Генеральной Ассамблеи ООН. В эти дни она проходит в Нью-Йорке.

Выехать в Соединенные Штаты не смог глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, депутат Госдумы Леонид Слуцкий и еще несколько сотрудников МИД РФ

Американское посольство в США заявило, что произошло «досадное» недоразумение из-за «технической ошибки». Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила, что дипломаты говорят неправду. Постпред России при ООН Василий Небензя тоже выразил недовольство поведением американских партнеров. Он назвал сложившуюся ситуацию «безобразной».