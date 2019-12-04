Лавров пообещал подумать над ответом Берлину

Германия выслала из Берлина двух российских дипломатов, которые, по мнению немецкой стороны, «недостаточно активно» участвовали в расследовании убийства Зелимхана Хангошвили — грузинского полевого командира чеченского происхождения, известного как Торнике Кавтарашвили. Как Россия ответит на этот шаг — глава МИД Сергей Лавров пообещал подумать.

«Мы люди вдумчивые, сначала изучим то, что нам инкриминируют, и с какой стати это все произошло», — объяснил Лавров. Его слова привел «Интерфакс».

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, России потребуется «небольшое время», чтобы выработать меры в ответ на германские санкции. Они заключаются в том, что Берлин выслал из страны двух сотрудников российского посольства.

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Убийство Торнике Кавтарашвили произошло в августе 2019 года. Правоохранители выяснили, что его застрелил неизвестный велосипедист. Это произошло в берлинском районе Моабит. В прокуратуре немецкой столицы ранее заявили, что задержали в качестве подозреваемого гражданина России и он может быть связан со спецслужбами.

Газета The Wall Street Journal вышла 4 декабря со статьей, в которой высказано такое же предположение: задержанный связан с Российским государством. По мнению издания, этот факт может поставить под угрозу тесное партнерство Москвы и Берлина, особенно в области энергетики.