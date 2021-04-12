Лавров положительно оценил переговоры с Египтом по вакцине «Спутник V»

Египетское управление по лекарствам зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», и это создало хорошие предпосылки для начала контактов профильных структур двух стран по вопросу возможных поставок этого препарата в арабскую республику.

Как сообщил египетским журналистам издания «Аль-Ахрам» глава МИД РФ Сергей Лавров, посольство России в Каире заявило, что рассчитывает на локализацию вакцины в Египте.

«Регистрация российской вакцины „Спутник V“ в Египте в феврале нынешнего года создала хорошие предпосылки для активизации контактов между профильными структурами двух стран по вопросу возможных поставок данного препарата в АРЕ», — приводит слова Лаврова РИА «Новости».

Глава внешнеполитического ведомства посетовал, что пандемия нарушила торгово-экономические связи двух стран. В 2020 году объем торговли снизился с 6,25 миллиардов долларов до 4,54 миллиардов. Но Лавров выразил надежду на продолжение взаимовыгодного сотрудничества.

Российский министр также напомнил о реализации масштабных совместных проектов. Он упомянул строительство по проекту Москвы атомной электростанции «Эль-Дабаа», о промышленной экономической зоне Суэцкого канала и поставках в Египет железнодорожных вагонов.

«На 2021 год в России и Египте запланировано проведение ряда значимых мероприятий в рамках Перекрестного года гуманитарного сотрудничества», — отметил Лавров.

Накануне состоялись российско-австрийские переговоры по закупкам российской вакцины «Спутнику V». По итогам встречи канцлер Себастьян Курц допустил возможность ее поставки в страну. Если стороны придут к соглашению, в Австрию поступит около миллиона доз вакцины.