Лавров поддержал Иран в отказе от ядерной сделки на новых условиях

Россия поддержала Иран в желании возобновить ядерную сделку в изначальном формате и не соглашаться на новую версию Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции в Камбодже, сообщило РИА «Новости».

Он объяснил, что США пытаются убедить Иран принять новый план. Иранские власти согласны возобновить действие СВПД, но на условиях 2015 года. Американцы, по его словам, должны отказаться от своих претензий, ведь именно они в свое время одобрили соглашение, затем вышли из него и попытались разрушить.

«Этот план должен быть возобновлен исключительно в том виде, в котором его одобрил Совет безопасности ООН, без каких-либо довесков, без каких-либо изъятий. <…> Я считаю, что позиция Ирана абсолютно правомочна», — сказал министр.

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи ранее объявил, что страна ведет переговоры о возобновлении СВПД с апреля прошлого года и готова вернуться к исполнению своих обязательств, если США дадут гарантии экономической выгоды.